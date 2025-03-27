محافظ أسيوط يبحث استعداد عيد الفطر المبارك

عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، لبحث الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الفطر المبارك، واستعراض بعض الملفات والموضوعات الحيوية والهامة، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية ورؤية مصر 2030، وذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.

بدأت الجلسة بتقديم محافظ أسيوط التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ليلة القدر وقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم على الشعب المصري بمزيد من الأمن والإستقرار والرخاء كما قدم التهنئة لأعضاء المجلس التنفيذي، مطالبا الجميع ببذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق رضا المواطنين وكذلك متابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالقري ومراكز ومدن المحافظة لتعود بالنفع والفائدة علي أبناء المحافظة.

وناقش الاجتماع الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك، والإجراءات المتخذة من جميع الجهات التنفيذية والخدمية.

ووجه المحافظ بالتأكد من جاهزية الساحات والميادين لصلاة عيد الفطر المبارك وتهيئة الطرق المؤدية إليها كما كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع كفاءة الإنارة في كافة الشوارع والطرق المؤدية والمناطق المحيطة بدور العبادة والتشديد على إجراءات الصيانة اللازمة لكل أعمدة الانارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظا على الأرواح وتفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، والغرف الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء لمتابعة انتظام العمل ومتابعة ما يطرأ من أحداث خلال فترة عيد الفطر المبارك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما أشار إلى أهمية رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، وتوافر الأطقم الطبية وكل الأدوية والأمصال اللازمة، وإزالة كافة الاشغالات حول المنشآت الصحية والتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف التواجد المرورى بالمواقف والطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة لضمان السيولة المرورية المطلوبة والتنسيق مع الحماية المدنية لإتخاذ كافة التدابير اللازمة للجاهزية المجابهة المواقف الطارئة .

وشدد أبو النصر على مديرية التموين بأهمية تكثيف الحملات ومراقبة الأسواق والمطاعم، والمرور الميداني للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات والأطعمة المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، موجهًا بالتأكد من توافر السلع التموينية وخاصة المواد البترولية، مع الإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام العيد.

كما وجه المحافظ برفع درجة الإستعداد القصوى لكل أطقم رصد التعديات على الأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، وإزالة التعديات في المهد طوال إجازة العيد، مؤكدا ضرورة متابعة مواقف السيارات والسرفيس لنقل الركاب، بنطاق المحافظة، ومتابعة حركة المركبات وانتظام خطوط السير، وانتظام العمل وفقًا لتعريفة النقل المعتمدة لضمان انتظام حركة النقل كما شدد على الرقابة على الحدائق العامة، والمراسي والعبارات بأنواعها للتأكد من التراخيص وسلامتها.

وأكد محافظ أسيوط على رفع درجة الإستعداد بقطاع الصحة والتأكد من توافر الأدوية والأمصال اللازمة خلال عيد الفطر المبارك، والتأكد من تواجد الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفيات والوحدات الصحية في مواقعهم، ومتابعة مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء، والتنسيق مع الحماية المدنية للجاهزية لمجابهة أية مواقف طارئة.

ووجه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بمتابعة استمرار أعمال النظافة بالشوارع، والتعامل فوراً مع أي تجمعات للمخلفات، ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين.

واطلع المحافظ على خطط مديريات الخدمات ورؤساء المصالح الحكومية لاستقبال عيد الفطر المبارك، منها مديرية الأوقاف وجاهزية الساحات المخصصة لصلاة عيد الفطر، بالإضافة إلى المساجد المعتمدة بنطاق المحافظة.

كما استعرض أيضا خطة مديرية الطب البيطري وتكثيف الحملات اليومية، على محال الأسماك المملحة والمجازر خلال أيام العيد كما قدم الشكر لمديرة مكتبة مصر العامة لجهودها فى إضافة مكتبة متنقلة تابعة لصندوق مكتبات مصر العامة بإجمالى تكلفة 6 ملايين جنيه، ضمن خطة توصيل الخدمات المكتبية والتثقيفية إلى جميع أنحاء المحافظة.

ووافق المجلس التنفيذى للمحافظة على ما ورد في مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمراني بشأن اعتماد المخططات التفصيلية لمدينتي صدفا وأبنوب وكلف محافظ أسيوط باستكمال إجراءات الإعتماد وفقا لأحكام القانون والعرض على رئاسة مجلس الوزراء للموافقة عليها ولإصدار القرارات اللازمة باعتماد المخططات التفصيلية ونشرها في الجريدة الرسمية طبقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 كما وافق المجلس على مذكرة مركز ومدينة صدفا المتضمن حصر الأراضى الصادر لها قرارات تخصيص لأغراض المنفعة العامة ولم تستغل بمعرفة الجهات لإقامة عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية ومبنى للتأمينات الاجتماعية.