القومي للمرأة في دمياط: نواصل تدريب السيدات على الطهي ضمن مبادرة مطبخ المصرية

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة دمياط، اليوم الخميس، مبادرة «مطبخ المصرية» بإجمالي إنتاج 230 وجبة، وذلك بقرية الكاشف الجديد بمركز الزرقا، ضمن قرى «حياة كريمة» بالمحافظة.

وأوضحت مروة نبيل مقرر المجلس القومي للمرأة بدمياط، في بيان لها اليوم الخميس، أن «مطبخ المصرية» يتم تنفَّيذه بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الأوقاف ومؤسسة «حياة كريمة» في جميع محافظات الجمهورية، ويعد مطبخًا مجتمعيًا ذا بُعد تنموي مستدام، يهدف إلى تدريب السيدات على مهارات الطهي وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، إلى جانب توفير وجبات للأسر الأكثر احتياجًا كمخرج لهذا التدريب.

وخضعت السيدات المشاركات لتدريب على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة، شمل أساليب التخطيط وإعداد الولائم الكبرى والوجبات الجاهزة، وطرق حساب الكميات الاقتصادية، بالإضافة إلى معايير جودة الغذاء والتخطيط لإدارة المطبخ بكفاءة، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.