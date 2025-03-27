إيران ترد على رسالة ترامب المتعلقة ببدء محادثات نووية

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الخميس، إن إيران أرسلت ردا رسميا على رسالة بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المرشد الأعلى الإيراني في وقت سابق ، وصفت بأنها محاولة لإطلاق محادثات حول برنامج طهران النووي.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله اليوم الخميس: "لقد تم إرسال رد إيران الرسمي على رسالة ترامب يوم أمس الأربعاء بشكل مناسب وعبر سلطنة عمان".

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل عن الرد الإيراني ولا محتويات رسالة ترامب إلى آية الله علي خامنئي - 85 عاما، والتي جاءت في وقت فرضت فيه إدارة ترامب عقوبات جديدة على إيران كجزء من حملة "الضغط الأقصى".

وقال عراقجي، الذي لم يكشف عن تفاصيل الرسالتين: "سياستنا لا تزال تتمثل في عدم خوض المفاوضات المباشرة في ظل ظروف الضغوط القصوى والتهديدات العسكرية، لكن المفاوضات غير المباشرة، كما كانت موجودة في الماضي، يمكن أن تستمر".

وتم تسليم رسالة ترامب إلى المسؤولين الإيرانيين عن طريق أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، أثناء زيارته لطهران في 12 مارس الجاري .

يشار إلى أن ترامب يسعى إلى بدء محادثات بشأن برنامج طهران النووي الذي يتقدم بشكل سريع.

وبالإضافة إلى العقوبات، أشار ترامب أيضا إلى أنه لا يزال ممكنا شن عمل عسكري ضد إيران، مع التأكيد على أنه لا يزال يعتقد أنه يمكن التوصل إلى إبرام اتفاق جديد.