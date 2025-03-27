جيش الاحتلال والشاباك يؤكدان اغتيالهما المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن استهداف عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم حركة حماس والناشط في جناحها العسكري، وذلك خلال غارة شُنت خلال الليل شمال قطاع غزة.

جاء ذلك عبر منشور لجيش الاحتلال الإسرائيلي على منصة «إكس» «تويتر سابقا»، مساء الخميس، ذكر فيه أنه «بالتعاون مع جهاز الأمن العام الشاباك، تم استهداف وقتل قانوع المتحدث باسم حماس والذي كان يعمل أيضا في جناحها العسكري خلال الليل في هجوما على شمال قطاع غزة».

وزعم بيان الاحتلال الإسرائيلي، بأنه كان «أحد المحرضين الرئيسيين في حماس.. واستخدم وسائل الإعلام بشكل منهجي لأغراض الدعاية والإرهاب النفسي ونشر معلومات كاذبة حول أنشطة منظمة حماس»، بحسب نص البيان.

وادعى البيان أن قانوع بوصفه أحد المتحدثين الرئيسيين باسم الحركة لسنوات؛ عمل على «نشر الأكاذيب، والتحريض على الأعمال الإرهابية، والترويج لرواية لمنظمة التي تهدف إلى تدمير دولة إسرائيل».

وأكد البيان أن الجيش الإسرائيلي والشاباك سيواصلان العمل «لتدمير القدرات الحكومية والعسكرية لمنظمة حماس».

وأفادت مصادر فلسطينية، فجر الخميس، باستشهاد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القنوع، إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة نزوحه في جباليا البلد شمالي قطاع.