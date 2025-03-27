أكد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أنه يدير الكرة المصرية بشفافية وحياد، مُشيرًا إلى أنه يضع مصلحة المنتخب على رأس أولوياته.

وقال هاني أبو ريدة في تصريحات رسمية: "الكرة المصرية لم تستفد من وجودي في فيفا وكاف؟ أعمل بأمانة شديدة جدًا فيما يتعلق بمنصبي سواء في الاتحاد الدولي أو الأفريقي".

وأضاف: "أحاول تقديم كل ما أستطيع لخدمة الكرة المصرية في حدود اللوائح والقوانين، ولكن لا أفضل الإعلان عن هذه الأمور".

وتابع: "دائمًا أضع مصلحة المنتخبات الوطنية في قمة أولوياتي، وأحاول أن أوفر لهم فرص للاحتكاك من المنتخبات الأفريقية، والأهم خلال هذه الفترة بالنسبة لي أن يتمكن المنتخب الوطني من التأهل لكأس العالم وهذا يسعدنا جميعًا".

وأكمل: "كما قال قائد منتخب مصر محمد صلاح في أحد تجمعاته بأنه يتمنى أن يكرر هو وزملاؤه معي الوصول لنهائيات كأس العالم 2026 كما حدث في 2018 أثناء تواجدي في منصب رئيس الاتحاد أيضًا".

وواصل: "أقول إننا نُدير الأمور بكل شفافية وحياد، وأتمنى أن يتحرى الجميع الدقة في تناول أي أخبار تخص الاتحاد المصري لكرة القدم".

وأتم هاني أبو ريدة تصريحاته قائلًا: "لم ولن نتأخر في الإجابة على أي استفسار في أي موضوع سواء للأندية أو الزملاء في وسائل الإعلام المختلفة".