تعزيز التعاون الدستوري بين مصر وجنوب أفريقيا

أجرى السفير أحمد على شريف، سفير مصر لدي جنوب أفريقيا، زيارة لمقر المحكمة الدستورية الجنوب أفريقية في بلدة برامفونتين بمدينة ﭼوهانسبرج، حيث التقى المستشارة مانديسا مايا، رئيسة المحكمة الدستورية الجنوب أفريقية، وذلك في إطار الاهتمام بتعزيز التعاون الدستوري بين البلدين.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء الخميس، شهد اللقاء متابعة نتائج الزيارة التي قامت بها المستشارة إلى القاهرة، للمشاركة في الاجتماع الثامن عشر للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الأفريقية المنعقد في 24 يناير 2025، واجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية المنعقد على مدار يومي 27 و28 يناير 2025.

ووجهت رئيسة المحكمة الدستورية الجنوب أفريقية الشكر إلى المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال خلال زيارتها للقاهرة، فضلاً عن الاهتمام الملموس الذي حظي به الوفد الجنوب أفريقي، كما نوهت بالنقاشات الثرية التي شهدتها جلسات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوي وما نتج عنها من توصيات من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز التعاون بين المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية.

وتداول السفير والمستشارة مقترحات التعاون الثنائي في المجال الدستوري بين مصر وجنوب أفريقيا، حيث تناول شريف، فرص الاستفادة من الدور الحيوي الذي يضطلع به مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الإفريقية في القاهرة، التابع للمحكمة الدستورية العليا، دعماً للمصالح الأفريقية.

وتم الاتفاق على متابعة النقاش بشأن تعزيز التعاون الدستوري بين الجانبين، سواء في الإطار الثنائي أو القاري، أخذاً في الاعتبار الدور القيادي للبلدين الشقيقين داخل القارة، وما لدى المحكمتين الدستوريتين بالبلدين من تقاليد دستورية راسخة، وما يمكن تلمسه من وجود اهتمامات مشتركة فيما بينهما.

كما شهدت الزيارة جولة تم تنظيمها للسفير المصري في مقر المحكمة الدستورية الجنوب أفريقية في برافونتين، تم خلالها استعراض تاريخ هذا المقر، والذي أُنشِئ في أوائل الألفية ليحل محل أحد أهم السجون الذي سبق وأن وجد في الموقع ذاته واستخدم كأداة للقمع ضد أبناء جنوب أفريقيا خلال فترة الفصل العنصري، وكان من أبرز من سجنوا فيه الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، بحيث أصبح مقر المحكمة الدستورية الجنوب أفريقية رمزاً للعصر الجديد القائم على تكريس الحرية وحقوق الإنسان والمساواة في المواطنة وتجاوز مساوئ فترة الفصل العنصري.