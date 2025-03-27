قيادي في حماس: الحركة جاهزة للتفاوض رغم تنصّل الاحتلال من المبادرات

قال القيادي بحركة حماس محمود مرداوي، اليوم الخميس، إن الفصائل الفلسطينية تعاملت بمسئولية وجدية مع المبادرات السابقة لوقف الحرب على غزة، مجدّدا التأكيد على جاهزية المقاومة لمواصلة المفاوضات بكل مسئولية.

وقال مرداوي، في بيان، إنّ "المرحلة الماضية شهدت طرح عدد من المبادرات والمقترحات التي تسعى إلى التهدئة ووقف العدوان، وتنفيذ خطوات سياسية إغاثية إنسانية، شملت الانسحاب من غزة وتبادل الأسرى وبدء إعادة الإعمار ورفع الحصار"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأكد القيادي في حماس أن القوى الفلسطينية تعاملت مع هذه المبادرات بمسئولية وجدية، "إلا أن الاحتلال تنصل من التفاهمات ونكث وعوده للوسطاء وعاد إلى سياسة القتل والتصعيد".

وذكر أن "هذا التنصل لا يكشف فقط عن غطرسة المحتل، بل يضع المجتمع الدولي أمام اختبار جديد، إما أن يتحرك وفق القانون والعدالة، أو يستمر في سياسة ازدواجية المعايير، ما يهدّد الاستقرار، ليس فقط في فلسطين بل في المنطقة بأسرها".

كما شدّد على أنّ "المقاومة تؤكد جهوزيتها لمواصلة العمل والمفاوضات بكل مسئولية لتحقيق أهدافنا"، مضيفا: "فالمقاومة لم تكن يوما عبثا، بل كانت وما زالت وسيلة مشروعة ضد الظلم وطريقاً للعدالة والتحرر".

وأكد مرداوي أنه "لقد آن الأوان أن يُعاد الاعتبار للحق الفلسطيني وأن تُفتح الطريق أمام حل عادل وشامل يُنهي الاحتلال ويضمن الحرية والكرامة للشعب المناضل".