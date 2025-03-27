 طائرات درون الدعم تهاجم مدينتين بولاية نهر النيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طائرات درون الدعم تهاجم مدينتين بولاية نهر النيل

وكالات
نشر في: الخميس 27 مارس 2025 - 1:32 م | آخر تحديث: الخميس 27 مارس 2025 - 1:32 م

شنت قوات الدعم السريع هجومًا جديدًا على مدينتي عطبرة والدامر بولاية نهر النيل باستخدام الطائرات بدون طيار (درون)، وذلك بعد تلقيها خسائر كبيرة في الخرطوم.

وأفادت مصادر ميدانية بأن الجيش السوداني تمكن من التصدي للهجوم، حيث تصدت الدفاعات الجوية لمحاولات الاستهداف، فيما لم ترد حتى الآن معلومات دقيقة عن حجم الخسائر، بحسب موقع "المشهد السوداني".

يأتي هذا الهجوم في ظل استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط محاولات كل طرف لتعزيز مواقعه على الأرض.

وتعد مدينتا عطبرة والدامر ذات أهمية استراتيجية، ما يجعل السيطرة عليهما هدفًا للأطراف المتصارعة.

وتستمر الاشتباكات في مناطق متفرقة من البلاد وسط أوضاع إنسانية متفاقمة، حيث يعاني السكان من نقص الإمدادات الغذائية والطبية نتيجة النزاع المستمر.

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