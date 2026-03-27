مؤسسة عبلة للفنون تطلق مبادرة «الأخ الكبير – الأخت الكبيرة» لتعزيز التوجيه المجتمعي بالفيوم

أعلنت مؤسسة عبلة للفنون عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان "الأخ الكبير – الأخت الكبيرة"، للتوجيه المجتمعي، وذلك في إطار محور التنمية الاجتماعية ضمن برنامج "نقطة انطلاق".

وتهدف المبادرة إلى بناء جسور تواصل فعالة بين الفنانين المقيمين وأطفال من المجتمع المحلي في محافظة الفيوم، حيث تسعى إلى تعزيز دور الفنانين، ليس فقط كمبدعين، بل كعناصر فاعلة في دعم التنمية الاجتماعية والثقافية.

وتعتمد المبادرة على التفاعل المباشر والمستمر بين المشاركين، إذ يعمل الفنانون على مشاركة مهاراتهم وخبراتهم مع الأطفال، بما يسهم في تنمية الثقة الإبداعية لديهم، وتشجيعهم على الاستكشاف الفني في بيئة منظمة وتحت إشراف متخصص.

وفي المقابل، تتيح هذه التجربة للفنانين فرصة لاكتساب رؤى جديدة مستمدة من تفاعلهم مع الأطفال، ما ينعكس إيجابا على ممارساتهم الفنية، ويُسهم في تعميق تجاربهم الإبداعية.

وأكدت المؤسسة أن المبادرة تسعى إلى إحداث أثر ثقافي طويل المدى يمتد إلى ما بعد فترة الإقامة الفنية، من خلال ترسيخ قيم التبادل المعرفي والتواصل الإنساني داخل المجتمع المحلي.

يشار إلى أن برنامج "نقطة انطلاق" يأتي في إطار جهود مؤسسة عبلة، ومركز الفيوم للفنون، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية لدعم المشهد الفني في مصر، وتمكين جيل جديد من الفنانين عبر توفير بيئة تعليمية وتفاعلية تشجع على التجريب وتبادل الخبرات.

ومن المقرر أن يشارك المركز، خلال فترة الإقامة، أبرز محطات تجربة الفنانين المشاركين، والتعريف بأعمالهم وتطور مشاريعهم الفنية، بما يتيح للجمهور متابعة رحلتهم الإبداعية على مدار البرنامج.