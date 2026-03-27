الأردن يعلن استهداف أراضيه بـ3 صواريخ خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي، اليوم الجمعة، استهداف إيران لأراضي المملكة بثلاثة صواريخ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن سلاح الجو الملكي اعترض صاروخين ودمرهما، فيما لم تتمكن الدفاعات من صد صاروخ سقط شرقي المملكة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

من جانبه أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 4 بلاغات لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات.

وأشار الناطق الإعلامي إلى أنه لم تقع أية إصابات نتيجة تلك الحوادث، فيما وقعت بعض الأضرار المادية.