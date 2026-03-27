دول البلطيق تحث الناتو على تعزيز الدفاع الجوي بعد توغل مسيرات

دعت إستونيا ولاتفيا وليتوانيا حلف شمال الأطلسي "ناتو" إلى تعزيز الدفاعات الجوية بعد سلسلة من حوادث توغل المسيرات في دول البلطيق.

وقال وزراء دفاع الدول الثلاثة الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وحلف الناتو في بيان مشترك: "لا بد من تسريع جهود الناتو لتعزيز الدفاع الجوي، بما في ذلك التصدي للمسيرات. ولا بد أن يسارع الحلفاء في تعزيز الإمكانيات المطلوبة من أجل الرصد الفعال والاعتراض".

وخلال الأسبوع الجاري، دخلت مسيرة أوكرانية المجال الجوي لكل من الدول الثلاث وتحطمت. وأطلقت كييف المسيرات في هجمات تستهدف شمال غربي روسيا. ولم يتم تسجيل وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.

وقال الوزير الإستوني هانو بيفكور واللاتفي أندريس سبرودس والليتواني روبرتاس كاوناس: "إن هذه الحوادث تسلط الضوء على حاجتنا الملحة لمواصلة تعزيز جاهزيتنا والاستثمار في القدرات الدفاعية"