تشيلسي يخطف تعادلا ثمينا من ملعب الريال في قبل نهائي دوري الأبطال

على استاد "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة الإسبانية مدريد ، قدم تشيلسي عرضا قويا على مدار الشوطين وأهدر الفريق فرصة التقدم بأكثر من هدف في الشوط الأول ليكتفي بالتعادل مع الريال الذي تحسن مستواه بعد تسجيل هدف التعادل في وسط الشوط الأول لكنه فشل في تحقيق الفوز.

ويحتاج تشيلسي إلى التعادل السلبي فقط في مباراة الإياب على ملعبه الأسبوع المقبل أو الفوز بأي نتيجة ليتأهل إلى النهائي ، فيما يحتاج الريال للفوز بأي نتيجة على تشيلسي في عقر داره إيابا أو التعادل بنتيجة أكبر من 1 / 1 ليتأهل إلى النهائي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 / 1 ، حيث بادر تشيلسي بهز الشباك عن طريق الأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 14 ، ورد الريال بهدف التعادل عن طريق الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 29 .

وكتب بوليسيتش بهذا الهدف اسمه في تاريخ البطولة حيث أصبح أول لاعب أمريكي يحرز هدفا في المربع الذهبي لدوري الأبطال على مدار تاريخ البطولة حتى الآن.

وفي الشوط الثاني ، فشل الفريقان في هز الشباك لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي الذي يصب في مصلحة تشيلسي.

ولم يعرف تشيلسي طعم الخسارة أمام الريال في المباريات الثلاث السابقة التي جمعت بينهما بالبطولات الأوروبية ، وكان آخرها في كأس السوبر الأوروبي عام 1998 ، كما حافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم أمام الريال بالبطولات الأوروبية من خلال التعادل اليوم.

والتقى الفريقان في نهائي بطولة كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1970 / 1971 ، وتعادلا 1 / 1 ثم أعيدت المباراة بعدها بثلاثة أيام ليفوز تشيلسي 2 / 1 ويتوج باللقب.

وفي بطولة كأس السوبر الأوروبي عام 1998 ، فاز تشيلسي 1 / صفر وتوج باللقب.

وسجل تشيلسي طفرة ملحوظة منذ تعيين الألماني توماس توخيل مدربا للفريق في يناير الماضي.

ويتطلع توخيل لبلوغ النهائي الأوروبي للموسم الثاني على التوالي بعدما حقق هذا الإنجاز في الموسم الماضي مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحافظ توخيل على سجله خاليا من الهزائم في مواجهة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال حيث كانت مباراة اليوم هي الخامسة بين المدربين ، وشهدت المباراة التعادل الرابع بينهما مقابل هزيمة واحدة لزيدان.