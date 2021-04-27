محافظ بني سويف: بدء تفعيل بروتوكول الحفاظ على المجاري المائية

صرح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بأنه يجرى حاليًا تنفيذ أولى خطوات تفعيل البروتوكول الموقع بين وزارتي الموارد المائية والري والتنمية والمحلية في مجال التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة بالشراكة مع الجمعيات الأهلية؛ للحفاظ على المجاري المائية من التلوث، وضمان وصول المياه لجميع المنتفعين دون عوائق بالترع، ضمن جهود متابعة تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع بمختلف المحافظات والتخلص الآمن من نواتج التطهير والتكريك والقمامة والمخلفات على جانبي الترع والمصارف.



جاء ذلك خلال لقائه باللواء جمال مسعود السكرتير العام؛ لمناقشة الخطوات العملية والإجراءات التي تم تنفيذها في هذا الإطار، حيث أوضح السكرتير العام أنه جرى عقد اجتماع تنسيقي مع الجهات المشاركة من الوحدة المحلية والري والبيئة والتضامن، حيث تم الاتفاق على خطة العمل بالمواقع التي سيبدأ العمل بها خلال الأسبوع الحالي، وعمل المعاينات اللازمة للبدء في أعمال رفع نواتج ومخلفات أعمال تطهير الترع والمصارف المائية، من خلال تنفيذ نموذج تجريبي بإحدى قرى المحافظة.



وأضاف السكرتير العام أنه جرى الاستقرار على البدء العمل في عدد من الترع والمجاري المائية بزمام مجلس قروي "قمن العروس"، التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، حيث تم اختيار مصرف المحيط الزاوية بطول 4 كيلو مترات، ومصرف الرفع بطول 4 كيلو مترات، وترعة قمن العروس فرع 2 بطول 300 متر داخل الكتلة السكنية، وترعة قمن العروس فرع 1 بطول 400 متر.



وأكد محافظ بني سويف على ضرورة بذل أقصى الجهود لتوعية المواطنين في القرى للمحافظة على سلامة الترع والمصارف خاصة بعد تنفيذ تأهيل وتبطين الترع، مشيراً إلى أهمية دور الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال جمع ونقل ومعالجة القمامة والمخلفات للمشاركة في المنظومة بالقرى المستهدفة بالمحافظة، كنموذج ودعم المبادرات الشبابية في هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف ونواتج التطهير.