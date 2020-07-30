مدبولي: الدولة تتحرك بكل جبهاتها للتعامل مع إشكالية سد النهضة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تصنف ضمن الدول التي تعاني الفقر المائي، بسبب الزيادة السكانية مع ثبات حصة الدولة من الموارد المائية.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، أن نصيب المواطن من المياه في حدود 600 متر مكعب سنويًا، في حين أن حد الفقر المائي يبلغ 1000 متر مكعب في السنة، متابعًا: «دخلنا في الفقر الحاد فيما يخص المياه».

وأكد أن الدولة تعي مدى التحدي الخاص بثبات الموارد المائية مع ثبات عدد السكان، ما جعل الحكومة تدخل بموارد مالية هائلة تقدر بمئات المليارات للاستفادة من كل قطرة مياه، من خلال معالجة المياه وإعادة استخدامها.

وتطرق إلى أن الدولة تتحرك بكل جبهاتها للتعامل مع إشكالية سد النهضة، مضيفًا أن جهود الدولة في الاستفادة من كل قطرة مياه بعيدة عن قضية السد، من خلال إقامة مشروعات بمئات المليارات.