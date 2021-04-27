غلق وتشميع عدد من المقاهي والمحال بالغربية لمخالفة الإجراءات الاحترازية

قام محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، مساء اليوم الاثنين، بجولة مفاجئة بمركزي طنطا وكفر الزيات، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وغلق المحال التجارية والمقاهي والورش الحرفية في المواعيد المحددة طبقاً لقرار وزير التنمية المحلية محمود شعراوي.

وفي طنطا، وجَّه المحافظ بغلق وتشميع أحد الكافيهات على الطريق السريع طنطا/ الإسكندرية الزراعي، لمخالفته للإجراءات الاحترازية بتقديم الشيشة، واستخدام أكواب زجاجية، وعدم ارتداء العاملين للكمامات، كما تم غلق وتشميع أحد المقاهي بشارع النادي، لتعديه على منتصف الطريق.

وفي كفر الزيات، تم تشميع كافيه ومحل ألعاب إلكترونية، وذلك لعدم ارتداء الكمامات، وتقديم الشيشة، ورفع كافة الإشغالات الموجودة في شوارع المدينة والمتعدية على حرم الطريق العام وتعيق حركة المارة، كما تمت متابعة حملة تطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية بقرية الدلجمون.

جدير بالذكر أن محافظ الغربية قد أطلق يوم الأربعاء الماضي حملة يومية تستهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية بجميع قرى ومدن المحافظة.