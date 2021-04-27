الجزائر تبقي على الغلق التام لحدودها البرية والبحرية والجوية

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بالإبقاء على الغلق التام لحدود البلاد البرية والبحرية والجوية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، موازاة مع مباشرة تحقيق وبائي فوري حول أشكال الفيروسات المتحورة في الجزائر.

وقالت الرئاسة الجزائرية إن تبون، ترأس اليوم الثلاثاء، اجتماعا تقييميا للوضعية الوبائية في الجزائر، بحضور رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وكشف ذات المصدر ان تبون، أسدى توجيهات ترمي إلى التشدد في تطبيق المخالفات، وتكثيف الرقابة لاحترام الإجراءات الاحترازية، مع الإبقاء على الغلق التام للحدود البرية والبحرية والجوية، والرفع من مستوى اليقظة يوميا.

وأمر تبون، بالإسراع في وتيرة عملية التلقيح وطنيا، والمضي فورا، وبسرعة قصوى في تنفيذ مشروع تصنيع لقاح سبوتنيك في الروسي.

وسجلت الجزائر اليوم الثلاثاء، أعلى حصيلة يومية لإصابات فيروس كورونا منذ 12 فبراير الماضي، بعدما أحصت وزارة الصحة 232 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الاخيرة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 121 ألفا و344، مقابل 3 آلاف و225 حالة وفاة، و84 ألفا و598 حالة شفاء.