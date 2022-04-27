محافظ الفيوم يوجه بترميم منزل سيدة وتزويده بالأثاث بعد احتراقه

وجّه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مسئولي التضامن الاجتماعي والمتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والجهات ذات الصلة، لإعادة ترميم مسكن ربة منزل بمنطقة حي البحاري بمدينة الفيوم، وتوفير الرعاية الكاملة لأسرتها، وذلك على خلفية احتراق المنزل وتفحم محتوياته بالكامل.

وكان حريق قد نشب نتيجة ماس كهربائي بمسكن ربة منزل وطفليها اليتيمين بمنطقة حي البحاري بمدينة الفيوم، أسفر الحريق عن احتراق المنزل وتفحم محتوياته بالكامل، دون وقوع خسائر بشرية، فيما انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث وتمكنت من إخماد النيران قبل أن تمتد إلى المساكن القريبة.

وعلى الفور أصدر محافظ الفيوم، توجيهات لكلٍ من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، بمعاينة المنزل علي الطبيعة، ورصد كل احتياجات الأسرة وتذليل جميع العقبات، أمام إعادة ترميم المنزل وفرشه بالأثاث اللازم وتدبير كافة احتياجات الأسرة.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف مبلغ 10 آلاف جنيه تعويض للأسرة، والتنسيق مع الجمعيات الخيرية لتزويد المنزل بكل احتياجات الأسرة من الأثاث اللازم والأجهزة الكهربائية والسلع والمواد الغذائية في أسرع وقت.