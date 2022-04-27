الحكومة البلغارية عن قطع الغاز الروسي: مستعدون لمثل هذا السيناريو منذ شهور

أكدت الحكومة البلغارية، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد سببا للشعور بالقلق حيال وقف روسيا إمدادات الغاز الطبيعي إلى بلادها وبولندا، وأنها مستعدة لمثل هذا السيناريو.

ونقلت وكالة أنباء صوفيا البلغارية عن المتحدثة باسم الحكومة لينا بوريسلافوفا قولها :" لا يوجد سبب للقلق، الحكومة البلغارية مستعدة منذ شهور لمثل هذا السيناريو" وأن هناك إمدادات بديلة متوفرة وليس هناك ما يدعو للذعر".

وتلقت شركة بولغارغاز، إخطارًا أمس بتعليق إمدادات الغاز الطبيعي من شركة غازبروم إكسبورت اعتبارًا من ليلة اليوم الأربعاء، بسبب عدم القيام بسداد ثمن الإمدادات بالروبل.

وبعد فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا، وطال التحفظ على جزء من احتياطيات روسيا الدولية، أعلنت موسكو عن تحويل مدفوعات الغاز بالنسبة للدول غير الصديقة إلى الروبل، وذلك لضمان استلام ثمن الغاز المورد.

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 31 مارس الماضي، مرسوما يحدد نظاما جديدا لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسي من قبل المشترين من الدول.



