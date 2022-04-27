جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 511 مليون حالة

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 511 مليونا و79 ألفا و180 إصابة.

وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و225 ألفا و687 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 80.1 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.3 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ991 ألفا و959 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ663 ألفا و108 وفيات ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 523 ألفا و654 وفاة.