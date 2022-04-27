الاتحاد الأوروبي: مستعدون لتوقف الغاز الروسي

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إنه "مستعد" لتعليق موسكو إمدادات الغاز إلى الكتلة التي تضم 27 بلداً، ويخطط لرد "منسق" بعدما قطعت جازبروم إمداداتها عن بولندا، وبلغاريا.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن "إعلان جازبروم مسعى آخر من روسيا لابتزازنا بالغاز، نحن مستعدون لهذا السيناريو، نُعد رد الاتحاد الأوروبي المنسق"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت "يمكن للأوروبيين أن يثقوا في وقوفنا متكاتفين ومتضامنين مع الدول الأعضاء المتأثرة بالخطوة".