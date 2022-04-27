إيطاليا تسجل 29 ألفا و984 إصابة جديدة بكورونا و146 وفاة

سجلت إيطاليا 29 ألفا و984 إصابة بفيروس كورونا، و146 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 16 مليونا و191 ألفا و323، والوفيات إلى 162 ألفا و927 حالة.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا، إعطاء 136 مليونا و663 ألفا و183 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.