 الأوقاف الإسلامية: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأوقاف الإسلامية: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

د ب أ
نشر في: الخميس 27 أبريل 2023 - 10:13 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أبريل 2023 - 10:13 ص

 

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بـ"اقتحام" عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف، وفق ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، إن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقَّوا شروحات عن الهيكل، وأدَّوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وطبقا للوكالة، كثفت شرطة الاحتلال من انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه؛ لتأمين اقتحامات المستوطنين، ودقّقت في بطاقات الوافدين إلى المسجد.


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