محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء مبنى الإدارة الزراعية وموقف السيارات بكفر شكر

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية بمدينه كفر شكر؛ لتفقد أعمال تنفيذ مبنى الإدارة الزراعية وموقف السيارات بكفر شكر ومتابعة أعمال إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى بكفر شكر، وذلك لدفع الأعمال وتذليل العقبات، والوقوف على نسب التنفيذ للمشروعات لتسليمها لتدخل الخدمة في أقرب وقت، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تحسينها للمساهمة في توفير حياة كريمة لهم.

كما تفقد أعمال إنشاء مبنى الإدارة الزراعية بكفر شكر، والتي وصلت نسبة تنفيذها إلى 45%، وجاري العمل بها على قدم وساق لإدخالها الخدمة، لتخدم مزارعي مركز ومدينة كفر شكر، باعتماد مالي 7 ملايين جنيه، موجها بسرعة البدء في أعمال إزالة أربع مباني تابعة لمبنى الإدارة الزراعية والصادر لهم قرارات هدم، وذلك لإقامة مجمع موقف السيارات العمومي لمدينة كفر شكر والذي يستوعب 300 سيارة.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد محطة مياه المنشأة الكبرى البالغ طاقتها الإنتاجية 45 ألف متر/ يوم، مشيرا إلى أن المحطة تخدم نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز كفر شكر.

وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في نهاية العام الحالي، حيث تم الانتهاء من 85% من إجمالي أعمال المحطة.

وأكد حرصه على المتابعة الميدانية لكل المشروعات القومية والخدمية التي تُنفذ على أرض المحافظة بهدف دفع الأعمال وتذليل جميع المعوقات لإنهاء المشروعات وفقًا للمدة الزمنية المحددة لكل مشروع.