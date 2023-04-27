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بدء المرحلة الثالثة لإجلاء الجالية الفلسطينية من السودان

رام الله - د ب أ
نشر في: الخميس 27 أبريل 2023 - 9:52 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أبريل 2023 - 9:52 ص

 

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن المرحلة الثالثة لإجلاء الجالية الفلسطينية في السودان بدأت فجر اليوم الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك قوله، إن "المرحلة الثالثة من عملية إجلاء جاليتنا من الخرطوم، بدأت بدخول ما يقارب 226 مواطنا وطالبا من أبناء شعبنا الأراضي المصرية".

وأضاف أن "قسما من المواطنين سيتوجهون نحو معبر رفح ومن ثم إلى أسرهم وذويهم في قطاع غزة، والقسم الآخر سيتجه إلى مطار القاهرة الدولي في طريقهم إلى الخارج بمن فيهم حملة الوثائق اللبنانية".

وأشار إلى أن "المجموعة الأولى من مواطنينا وطلبتنا العسكريين والمدنيين قد تحركت بحرا من بورتسودان باتجاه جدة، وستلحق بها فورا المجموعة الثانية على باخرة سعودية أخرى باتجاه جدة أيضا، بما مجموعه 68 مواطنا وطالبا، وكذلك ستلتحق بهم تباعا مجموعة أخرى وصلت بالفعل إلى بورتسودان ليصل مجموع من غادروا باتجاه جدة إلى 132 مواطنا".


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