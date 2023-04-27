وزير التنمية المحلية يشارك في افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالعريش والشيخ زويد بشمال سيناء

آمنة: توجيهات رئاسية بتنفيذ خطة استراتيجية للتنمية الشاملة لمحافظة شمال سيناء بمشاركة كافة جهات الدولة

شهد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، في افتتاح عدداً من المشروعات التنموية والخدمية وبعض الفعاليات المقامة على هامش احتفالات المحافظة بالعيد القومي والاحتفال بالذكرى 41 لأعياد تحرير سيناء.

وشارك وزير التنمية المحلية في افتتاح مشروع محطة تحلية قبر عمير بمركز الشيخ زويد والذي افتتحته نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حيث تحملت وزارة التضامن تكلفة إنشائها في إطار بروتوكول التعاون بينها وبين محافظة شمال سيناء.

حضر الافتتاح الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، و اللواء محمد سلمان الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وخلال الاجتماع، استمع وزير التنمية المحلية والسادة الوزراء الي تفاصيل المشروع والذي يتضمن محطة تحلية طاقة ٢٤٠م/ يوم، وعدد ٣ بئر مياه " ٢ تغذية محطة + ١ صرف مياه العام"، بالإضافة إلى إنشاء سور مبني إعاشة ومحول كهربائي قدرة ٢٠٠ ك.ف.أ لتغذية المحطة.

وأكد وزير التنمية المحلية علي مواصلة الوزارة جهودها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص جهود تنمية شمال سيناء وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية لأهالي المحافظة في جميع المجالات بما يساهم في تحسين مستوي معيشتهم وتحسين البنية الأساسية وتطويرها وتوفير فرص عمل جديدة وجذب المستثمرين إلى أرض سيناء.

وأشار إلى توجيهات رئيس الجمهورية بوضع وتنفيذ خطة استراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة شمال سيناء بمشاركة كافة جهات الدولة.

كما قام وزير التنمية المحلية بالمشاركة مع الوزراء في افتتاح بئر مياه تجمع أبو مغيض بقرية قبر عمير بمركز الشيخ زويد، ثم حرص اللواء هشام آمنة بمشاركة السادة الوزراء في غرس عدد من أشجار الزيتون بالمنطقة ضمن مشروع استزراع المنطقة.

وعقب ذلك، افتتح وزير التنمية المحلية بحضور وزيرتا التضامن الاجتماعي والثقافة المركز التكنولوجي بمجلس مدينة الشيخ زويد والذي يأتي في إطار الخطة الاستثمارية للمحافظة وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته، والذي يقدم الخدمة التكنولوجية لتخفيف الأعباء عن أهالينا بمنطقة الشيخ زويد.

كما افتتح وزير التنمية المحلية مبنى رئاسة مركز ومدينة العريش، والذي تم الانتهاء من إنشائه على مساحة 2700 مترًا مربعًا والمكون من ثلاثة أدوار، لخدمة أهالي مركز ومدينة العريش.

كما شهد وزير التنمية المحلية في ختام زيارته للمحافظة المهرجان العربي للهجن بمدينة العريش بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ومشايخ القبائل والعواقل وأعضاء المجموعة البرلمانية.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان نتائج الأشواط التي جرت على مدار يومين، حيث قام المحافظ ومرافقيه بتسليم جوائز المسابقة على الفائزين وتسليم كؤوس التفوق لأصحاب المراكز الأولى.

واختتم اللواء هشام آمنة زيارته للمحافظة بالمشاركة في افتتاح أعمال تطوير المكتبة العامة، ومكتبة ضاحية السلام الثقافية بالعريش، التابعتين للهيئة العامة لقصور الثقافة بحضور وزيرة الثقافة ونيفين القباج وزيرة التضامن، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وعدد كبير من المسؤولين وحشد جماهيري كبير من أهالي وأبناء المحافظة.