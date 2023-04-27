مقتل طبيب سوداني أثناء اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع غرب دافور

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، عن مقتل طبيب سوداني، اليوم الخميس، برصاصة غادرة أثناء اشتباكات بين الجيش قوات الدعم السريع في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور.

وكتبت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس: «تنعى لجنة أطباء السودان المركزية الدكتور آدم الدومة الطيار، استشاري الأشعة التشخيصية والموجات الصوتية، والذي حدثت وفاته اليوم، برصاصة غادرة في أحداث مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور».

لجنة أطباء السودان المركزية



نعي أليم



تنعي لجنة أطباء السودان المركزية د.آدم الدومة الطيار استشاري الأشعة التشخيصية والموجات الصوتية والذي حدثت وفاته اليوم برصاصة غادرة في أحداث مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور.



يذكر أن الشهيد الدومة عاش نبيلاً نقياً محباً لعمله ومرضاه وطلابه. pic.twitter.com/yrrhowuTii — لجنة أطباء السودان المركزية CCSD’S (@SD_DOCTORS) April 27, 2023

وفي وقت سابق، قالت نقابة أطباء السودان، إن 69% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات متوقفة عن الخدمة، لافتة إلى توقف 60 مستشفى عن الخدمة، من أصل 86 مستشفى أساسيًا في العاصمة الخرطوم والولايات.

وأضافت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس، أن قوات عسكرية اقتحمت وسيطرت على المعمل القومي للصحة العامة «استاك».

ولفتت إلى قصف 14 مستشفى وتعرض 19 آخرين للإخلاء القسري، قائلة إنه «من أصل 86 مستشفى أساسية في العاصمة والولايات، يوجد 26 مستشفى يعمل بشكل كامل أو جزئي (بعضها يقدم خدمة إسعافات أولية فقط)».

ونوهت أن الـ26 مستشفى مهددة بالإغلاق أيضًا؛ نتيجة لنقص الكوادر الطبية والإمدادات الطبية والتيار المائي والكهربائي.

وأشارت إلى تعرض 6 عربات إسعاف للاعتداء من قبل القوات العسكرية، منوهة أن «غيرها لم يسمح لهم بالمرور لنقل المرضى وإيصال المعينات».