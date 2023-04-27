السيد فليفل: عناصر الدعم السريع السودانية أعادت الانتشار بالخرطوم في غفلة من القيادة العسكرية

قال الدكتور السيد فليفل عميد معهد الدراسات الإفريقية الأسبق، ورئيس لجنة الشئون الأفريقية السابق بمجلس النواب، إنّ قوات الدعم السريع السودانية أعادت نشر قواتها بالعاصمة الخرطوم خلال الفترات الماضية، في غفلة من القيادة العسكرية هناك.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «حقائق وأسرار» الذي يُقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الخميس، أنّ هذه القوات التي أسسها الرئيس المخلوع عمر البشير، كانت تهدف لمنع الجيش السوداني من الانقلاب على البشير، موضحا أنّ الجيش كان يرتب بالفعل لهذا الانقلاب.

وذكّر باعتراف علي عثمان نائب البشير بأن النظام قتل 28 ضابطا من كبار الضباط في ساعة واحدة، وتم دفنهم خارج الخرطوم، كما تم اعتقال وزير الدفاع آنذاك منذ 2013 إلى 2019، وخرج عبارة عن هيكل عظمي وفاقد للقدرة على الكلام إلى أن تم علاجه بعد سبعة أشهر.

ولفت إلى أنّ حجم انتشار الدعم السريع بجانب قوات الجيش شكل تزايدا في أعقاب الثورة السودانية، ثم انفجر في الأسابيع الأخيرة، بعد وصوله إلى منطقة مروي.

وأوضح أنّ عناصر الدعم أصبحوا في وضع قتال مباشر وهجومي على المقرات الرئيسية للدولة السودانية سواء مقر القيادة العامة للقوات المسلحة أو مقرات الوزارات أو محطات الكهرباء والمياه.

ويعيش السودان، على نُذر حرب أهلية في ظل الاقتتال الدائر بين قوات الجيش وعناصر الدعم السريع التي تم تصنيفها محليا على أنها ميليشيا متمردة، فيما خلّفت الأوضاع حصيلة دامية من القتلى وتحديدا بين المدنيين، مع سقوط البلاد بين براثن الفوضى الشاملة.