رئيس الحكومة العراقية: إسرائيل تمنع الغذاء والدواء والسكن الآمن عن الفلسطينيين

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى القيام بدوره من أجل إيقاف الحرب الإسرائيلية الظالمة على غزة انطلاقاً من المسؤولية الإنسانية والاخلاقية التي رسمتها القوانين والقرارات الدولية ،مشيرا إلى منع الغذاء والدواء والسكن الآمن عن الفلسطينيين.

وقال السوداني ، في كلمة اليوم خلال افتتاح أعمال الدورة الـ50 لمؤتمر العمل العربي بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ، إن "انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظروف إستثنائية عصيبة على المستويين العربي والدولي، حيث تواصل قوات الاحتلال عدوانها ضد أبناء غزة منتهكة القانون الدولي وأعراف الحروب وقرارات الأمم المتحدة".

وأكد السوداني أن "العالم يشهد أزمات انعكس تأثيرها على الاقتصاد العالمي والوضع الاجتماعي والنفسي والاقتصادي لشعوب المنطقة العربية، وأثر سلباً على إنتاجية العمل ، مشيرا إلى أن مؤتمر العمل العربي المنعقد في بغداد يتحمل مسؤوليات إضافية غير التي اعتادت المؤتمرات السابقة مناقشتها ولا بدّ من العمل لتحسين أداء مؤسسات وعناصر سوق العمل، وبناء علاقة نوعية بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

كما دعا إلى "أهمية اعتماد أساليب إنتاجية جديدة، ورفع مستوى العاملين والمؤسسات والإبداع والابتكار والتعاون مع التكنولوجيا الحديثة، معربا عن التطلع إلى بناء عصري لمؤسسات العمل لتحقيق نقلة نوعية بالأداء والتشريع والرقابة والسلامة المهنية بطريقة تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.