وقع زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر في قضاء ترجان بولاية أرزينجان شرقي تركيا ليل السبت.

وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) عبر موقعها الالكتروني، أن زلزالا بقوة 1ر4 درجة حدث عند الساعة 0130 التوقيت المحلي مركزه قضاء ترجان، بحسب وكالة الاناضول التركية للأنباء.

ولفتت إلى أن الزلزال وقع على عمق 67ر15كيلومترا.

ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر جراء الزلزال.

يذكر أن زلزالين بقوة 7ر7 درجة و6ر7 درجة على مقياسي ريختر ضربا جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في السادس من فبراير العام الماضي ، وتلتهما آلاف الهزات الأرضية. وفي المجمل، لقي أكثر من 57 ألف شخص حتفهم في البلدين وأصبح أكثر من مليوني شخص بلا مأوى في تركيا وحده