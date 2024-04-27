أكدت الفنانة دينا فؤاد، أنها لا تملك أي تحفظات على تجسيد «أي دور»، شريطة أن يكون بعيدا عن «الفجاجة» ويتماشى مع السياق الدرامي دون إثارة للغرائز ومناسب للعرض العائلي.

وذكرت خلال لقاء لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، عبر شاشة «ON E» مساء الجمعة، أن الفنانة هند رستم كانت مثالا للفنانة التي تقدم الإغراء بشكل راق دون فجاجة.

وتابعت: «في فرق كبير بين أنك تقدم الشخصية بشكل متماش مع الدراما وأنك تقدمه علشان تثير الغرائز، أرفض المشاهد ينظر لي نظرة مش كويسة وسط عائلته».

وشددت على أنها تتحمل مسئولية أخلاقية كممثلة مصرية وأم لبنت، في ظل حرصها على الالتزام بالعادات والتقاليد المصرية.

واستكملت: «أنا مش تحت أمر المخرج ومش هقول أنا في النهاية ممثلة، لأ أنا ست مصرية عندي بنت وبراعي عادات وتقاليد الأسرة المصرية والشرقية».

وأوضحت أنها نشأت في بيئة متحفظة، مشددة أنها لن تقدم أي مشهد لا يخدم الدراما ويمكن تفسيره بشكل خاطئ، قائلة: «أنا بنت خارجة من بيئة متحفظة، مش هقدر أعمل غير إلا اللي يخدم الدراما من غير فجاجة».

وعن أدائها لبعض مشاهد الرقص، أكدت أن كل مشهد يمكن تقديمه بشكل محترم ومناسب، معقبة: «مشاهد الرقص والغراميات بتكون بتحفظات مش أي حاجة هعملها لأن الرقص ممكن يكون بفجاجة بلبس فج آوي، ويخرج بالموضوع من السياق الدرامي، كل حاجة ممكن تتقدم مضبوطة وممكن تتقدم بفجاجة».