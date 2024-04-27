«إجيماك» تتفاوض مع بنوك محلية للحصول على قرض بقيمة 700 مليون جنيه

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تتفاوض الشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية «إجيماك» مع بنوك محلية للحصول على قرض بقيمة ٧٠٠ مليون جنيه، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.

وبحسب المصادر التى تحدثت لــ«مال وأعمال ــ الشروق» أن القرض الذى تسعى الشركة للحصول عليه يوجه لتمويل رأس المال العامل للشركة، موضحا أن القرض متوسط الأجل وسيتم توفيره من خلال أحد البنوك الخاصة العاملة بالسوق المحلية.

وتأسست «إجيماك» عام 1979 وهى شركة مساهمة يشارك بها قطاع الكهرباء من خلال الشركة القابضة لكهرباء مصر بنسبة 63%، كما تشارك التشييد والبناء بنسبة 24% وكهروبيكا بنسبة 5%، والماكو بنسبة 5%. وتقوم بتوفير جميع المهمات الكهربائية اللازمة للمحطات والشبكات على مدار 45 عاما وتساهم بنسبة 60% فى السوق المحلية من المهمات الداعمة لقطاع الكهرباء بأحدث تكنولوجيا.

فى سياق آخر تسعى الشركة القابضة للكهرباء إلى الحصول على قروض بقيمة ٥٠ مليار جنيه التى من بنوك الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى والكويت الوطنى، حيث يتولى كل بنك توفير شريحة من القرض بالتساوى منفردا وليس قرضا مشتركا وتسعى الشركة للحصول على القرض لسداد مستحقات مالية لصالح الهيئة العامة للبترول.

وبلغت مديونية وزارة الكهرباء لصالح «البترول» نحو 168 مليار جنيه بنهاية 2023، مقابل نحو 153 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2023، نظير سحوبات الغاز والمازوت اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

واستأنفت الشركة القابضة لمياه الشرب التفاوض مع البنوك للحصول على قرض بقيمة ١٠ مليارات جنيه لسداد مستحقات الكهرباء والتى بدورها ستوجهها لصالح الهيئة العامة للبترول، تبعا للمصادر.



