استشهاد 7 فلسطينيين في قصف للاحتلال شمال شرق رفح

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استشهد 7 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا شمال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، باستشهاد 7 مواطنين على الأقل، وإصابة العشرات، في غارة نفذتها طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلا في حي النصر شمال شرق رفح.

كما قصفت مدفعية الاحتلال أرضا وسط بلدة خزاعة شرق خان يونس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ204 على القطاع.

وقالت صحة غزة، في بيان، إن حصيلة ضحايا العدوان ارتفعت إلى 34 ألفا و388 شهيدا، و77 ألفا و437 مصابا.

وأضافت أن الاحتلال ارتكب أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و69 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



