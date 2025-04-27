الرئيس اللبناني: على أمريكا وفرنسا إجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها

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أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون، الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم.

وقال عون: على الولايات المتحدة وفرنسا، كضامنين لتفاهم وقف الأعمال العدائية، أن يتحملا مسؤولياتهما ويجبرا إسرائيل على التوقف فوراً عن اعتداءاتها، وفقاً لمنصة صوت بيروت انترناشونال.

وأضاف: استمرار إسرائيل في تقويض الاستقرار سيفاقم التوترات ويضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنها واستقرارها.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة عنيفة استهدفت منطقة الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد ثلاث غارات تحذيرية أعقبت إنذاراً مفاجئاً أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن سلاح الجو دمر بنية تحتية لحزب الله في الضاحية.

وأعلن مسؤول إسرائيلي أن المبنى المستهدف في الضاحية كان يحتوي على أسلحة لحزب الله.