النقد الدولي والسعودية يؤكدان التزام المجتمع الدولي بدعم إعادة الإعمار بسوريا

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ووزير المالية السعودي محمد الجدعان التزام المجتمع الدولي بدعم سوريا في مرحلة إعادة الإعمار.





وكشفت غورغييفا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الجدعان عقب اجتماعات الربيع للجنة الدولية للنقد والمالية التي عقدت في واشنطن عن خطوات عملية تم اتخاذها بالفعل.



حيث أشارت إلى عقد اجتماع تنسيقي في مدينة العلا السعودية خلال مؤتمر الأسواق الناشئة، وتشكيل مجموعة عمل دولية لدعم سوريا، وعقد اجتماع واشنطن الأخير برئاسة ثلاثية شاركت بها مع الجدعان، ورئيس البنك الدولي آجاي بانغا.

وحددت غورغييفا 3 أولويات للعمل في سورية هي: إعادة بناء منظومة البيانات الموثوقة، وتعزيز قدرات البنك المركزي السوري، وتطوير السياسات الضريبية لتحصيل الإيرادات.

وأشارت إلى تعيين رئيس بعثة للصندوق في سورية، واصفة الوضع السوري بأنه "نسيج اجتماعي مجروح بعمق" بعد 14 عاما من الحرب، مشيرة إلى وجود جزء كبير من السكان حاليا في لبنان والأردن والعراق.

من جانبه، أكد الجدعان أهمية الدعم الدولي المتكامل لسوريا مع وجود حكومة سورية راغبة في التعاون، إضافة إلى دعم شركاء إقليميين مستعدين لتقديم كل ما يلزم لذلك.

واختتم الجدعان، قائلا: "الشعب السوري يستحق هذا الدعم".