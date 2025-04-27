ترامب يقرر الاعتراف بيوم كولومبوس فقط ويرفض الاعتراف بيوم الشعوب الأصلية

أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد أنه لن يتبع ممارسة سلفه الديمقراطي جو بايدن في الاعتراف بيوم الشعوب الأصلية، في نفس يوم كولومبوس في أكتوبر، متهما الديمقراطيين بتشويه سمعة المستكشف أثناء تنفيذ حملته لاستعادة ما يزعم أنها أيقونات أمريكية تقليدية.

وكان بايدن أول رئيس يحتفل بيوم الشعوب الأصلية، حيث أصدر إعلانا في عام 2021 للاحتفال بـ"المساهمات التي لا تقدر بثمن للشعوب الأصلية وصمودهم" والاعتراف بـ"سيادتهم المتأصلة".

وأشار الإعلان إلى أن أمريكا "تم تأسيسها على وعد بالمساواة والفرص لجميع الناس" ولكن هذا الوعد "لم نلتزم به على الإطلاق. هذا صحيح بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن حقوق وكرامة السكان الأصليين الذين كانوا هنا قبل وقت طويل من بدء استعمار الأمريكتين".

وفي منشور على موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أعلن ترامب اليوم الأحد "أنا أعيد يوم كولومبوس من الرماد... لقد فعل الديمقراطيون كل ما في وسعهم لتدمير كريستوفر كولومبوس وسمعته وكل الإيطاليين الذين يحبونه كثيرا".

واستمرت العطلة الاتحادية في يوم الاثنين الثاني من شهر أكتوبر، تعرف باسم يوم كولومبوس خلال فترة ولاية بايدن، ولكن ظلت أيضا تحمل اسم يوم الشعوب الأصلية. وكان هذا هدفا منذ فترة طويلة للنشطاء الذين أرادوا تحويل التركيز من الاحتفال بابحار كولومبوس إلى الأمريكتين، إلى استغلاله واستغلال من جاءوا بعده للسكان الأصليين الذين واجههم هناك.