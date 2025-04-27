أول تعليق من إمام عاشور بعد رحيل كولر عن الأهلي رسميا

حرص إمام عاشور لاعب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة إلى السويسري مارسيل كولر، بعد رحيله عن تدريب النادي الأهلي.

وكتب إمام عاشور عبر خاصية «ستوري» بحسابه الرسمي على «إنستجرام»: «شكرا لتحفيزك الدائم لي لإخراج أفضل ما لدي من إمكانيات. شكرا على دعمك المتواصل وثقتك اللامتناهية بي».

وأصدر الأهلي بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي قال خلاله: «وجه النادي الشكر إلى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن الجهود الكبيرة التي بذلها منذ توليه المسؤولية، وحقق بخبراته مع منظومة العمل العديد من البطولات المحلية والقارية».

وظهر إمام عاشور تحت قيادة كولر في الأهلي في 79 مباراة بمختلف المسابقات، سجل 26 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة.