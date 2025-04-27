الرقابة المالية: أصحاب الدخول الأقل من 3500 جنيه شهريا لم يحصلوا على أي تمويل عقاري في فبراير

ارتفع حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 129.4%، على مستوى سنوي، لكن لم يحصل أصحاب الدخول الأقل من 3500 جنيه شهريا على أي تمويل، وفق التقرير الشهري للأنشطة غير المصرفية لشهر فبراير الصادر عن هيئة الرقابة المالية، مساء أمس.

وقفز التمويل العقاري الممنوح من الشركات من 1.23 مليار جنيه في فبراير 2024 إلى 2.82 مليار جنيه في فبراير 2025.

بينما ارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل عن مدة المقارنة نفسها بنسبة 262.5%، وبلغ 522 مليون جنيه، مقابل 144 مليون جنيه.

وزاد عدد عقود التمويل العقاري بنسبة 53%، ووصل إلى 1420 عقدا مقابل 928 عقدا.

وكشف التقرير أن شرائح الدخل الأقل من 3500 جنيه شهريا، لم يحصل منهم على أي تمويل عقاري في شهر فبراير الماضي، مقابل 15 عقد فقط في فبراير 2024، بالنسبة للأقل من 2500 بقيمة 3.7 مليون جنيه، و37 عقدا لشرائح بين (2500 حتى 3500 جنيه) بقيمة 9 ملايين جنيه في فبراير من العام الماضي.

بينما بلغ عدد عقود التمويل العقاري لشرائح الدخل الأعلى من 3500 جنيه 1420 عقدا في فبراير الماضي بقيمة 2.82 مليار جنيه مقابل 876 عقدا بقيمة 1.22 مليار جنيه في فبراير من العام الماضي.