شبكة أطباء السودان: قوات الدعم السريع تقتل 31 شخصا بينهم أطفال جنوب أم درمان

قالت شبكة أطباء السودان، إن قوات الدعم السريع ارتكبت مجزرة جماعية بتنفيذها عملية تصفية ميدانية لعدد 31 شخصا من أبناء منطقة صالحة جنوب أم درمان، بينهم أطفال قصر.

ونوهت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، أن «المجزرة تعد أكبر جريمة قتل جماعي موثقة تشهدها منطقة صالحة، بتهمة الانتماء للجيش».

وكثفت قوات الدعم السريع خلال الفترة الماضية، من هجماتها على مواقع عسكرية ومنشآت حيوية داخل مناطق سيطرة الجيش باستخدام مسيّرات استراتيجية.

جاء ذلك بعد تعرضها في الآونة الأخيرة لانتكاسات عسكرية كبيرة، أبرزها هزيمتها في الخرطوم وقبل ذلك في ولاية الجزيرة، علما أنها تسيطر على معظم إقليم دارفور الشاسع.

وأدت الحرب المستمرة في السودان منذ 15 أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يرأسها محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، إلى كارثة إنسانية هائلة في البلد.

وتسبب النزاع بسقوط عشرات آلاف القتلى، وتهجير أكثر من 13 مليون شخص بين نازح ولاجئ، فيما غرقت أنحاء عدة من البلاد في المجاعة.