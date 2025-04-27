أكاديمية الشرطة تنظم دورة بالمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة

نظم المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، التابع لكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة، دورة تدريبية حول (إعداد المدربين في مجال مناهج التدريب الشرطية المتخصصة) للكوادر الأمنية الدولية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة.

وشهدت الدورة مشاركة (24) متدربًا ومتدربة يمثلون (14) دولة عربية وأفريقية وأجنبية خلال الفترة من (7 حتى 25 /4/2025م)، حيث تلقى المتدربون برنامجًا تدريبيًا وتعليميًا مواكبًا لأحدث المستجدات في مجال التدريب الأمني بعمليات حفظ السلام، تحت إشراف نخبة من الخبراء والمحاضرين المتخصصين من الكوادر الأمنية المصرية والدولية. هدف البرنامج إلى إعداد كوادر من المدربين المؤهلين لتدريب مراقبين الشرطة المستقبليين والمرشحين للمشاركة في مأموريات حفظ السلام، وذلك في مجالات (مهارات المتابعة والتوجيه والإرشاد، أسس الشرطة المجتمعية، قواعد بناء القدرات والتنمية).

وعلى هامش الدورة التدريبية، تم تنظيم زيارة لأكاديمية الشرطة، تعرف خلالها المتدربون على ما تتمتع به الأكاديمية من كيانات تعليمية وتدريبية، وما تشمله من ميادين تدريبية متنوعة تطبق فيها أحدث البرامج التدريبية لإعداد رجال الشرطة وفقًا لأحدث متطلبات العمل الأمني.

وفي نهاية فعاليات الدورة، تم تنظيم الحفل الختامي للمتدربين بحضور عدد من سفراء وممثلي (18) دولة أوروبية وآسيوية وأفريقية (بنجلاديش، بلجيكا، الصين، فنلندا، ألمانيا، المجر، إندونيسيا، ليبيريا، المغرب، نيجيريا، النرويج، باكستان، بيرو، سيراليون، السويد، تونس، تركيا، الإمارات)، حيث أعربوا عن تقديرهم البالغ لوزارة الداخلية ممثلة في أكاديمية الشرطة على حسن الاستقبال والتنظيم.

كما أشادوا بإمكانيات نظم المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام. كما أعرب المتدربون عن تقديرهم لوزارة الداخلية ممثلة في أكاديمية الشرطة لاستضافة هذه الدورة، ولما شاهدوه من قدرة فائقة على تزويدهم بكم من المعرفة والمهارات والخبرات التدريبية والأمنية بإحترافية شديدة، سيكون لها بالغ الأثر في تنمية قدراتهم أثناء مشاركتهم في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وفي نهاية الاحتفال، تم تكريم المتدربين بمنحهم شهادات التقدير والتفوق.

يأتي ذلك انطلاقًا من الدور المحوري للدولة المصرية كإحدى أبرز الدول الفاعلة والمساهمة في منظومة حفظ السلم والأمن الدوليين.