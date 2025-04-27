استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025.

- جاءت الأسعار كالتالي:

استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 76 إلى 84 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.

استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 120 إلى 200 جنيه للكيلو.

واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 550 جنيها للكيلو.

استقر سعر كيلو سمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 80 إلى 100 جنيه.

وثبت سعر سمكة موسى ليتراوح بين 200 إلى 350 جنيها للكيلو.

واستقر سعر السبيط والكاليماري ليتراوح بين 220 إلى 350 جنيها.

واستقرت أسعار الكابوريا لتترواح بين 40 إلى 150 جنيها للكيلو. ‏‎

استقر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 180 إلى 340 جنيها.

‏‎استقر سعر كيلو الجمبري الجامبو ليتراوح بين 580 إلى 700 جنيه.

‏‎وثبت سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 150 إلى 350 جنيها.

‏‎استقر سعر السمك بوري ليتراوح بين 180 إلى 200 جنيها.

‏‎واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 150 جنيها.