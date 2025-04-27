5 شهداء ومصابون في قصف طيران الاحتلال مركبة بمدينة دير البلح وسط غزة

استُشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، جراء قصف طيران الاحتلال مركبة قرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، تعرّضت بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة لقصف مدفعي إسرائيلي، دون أن يُبلغ عن وقوع شهداء أو مصابين.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل «وفا» باستشهاد ثمانية مواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، عقب قصف طيران الاحتلال الحربي خيمة تؤوي نازحين في مدينة حمد شمال محافظة خان يونس.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 169 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.