شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تجري تحقيقا في إصابة امرأتين في ليدز

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قالت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية إنه تم العثور على قوس وسهم وسلاح ناري بعد حادث أسفر عن إصابة امرأتين بجروح خطيرة في مدينة ليدز في شمالي البلاد.

وقالت وحدة مكافحة الإرهاب في شمال شرق إنجلترا إنها تولت التحقيق "بسبب الظروف المحيطة بالحادث"، بحسب وكالة أنباء بي إيه ميديا البريطانية.

وتم استدعاء شرطة ويست يوركشاير إلى طريق أوتلي رود الساعة 2:47 ظهرا (1347 بتوقيت جرينتش) يوم السبت عقب ورود تقارير عن رؤية رجل وبحوزته أسلحة.

وقالت الشرطة إن الضباط عثروا على ثلاثة أشخاص مصابين بجروح لا تعتبر مهددة للحياة.

وأفادت وحدة مكافحة الإرهاب في شمال شرق إنجلترا مساء السبت بنقل امرأتين إلى المستشفى.

وأضافت أنه تم القبض على الثالث، وهو رجل يبلغ من العمر 38 عاما، وجرى نقله إلى المستشفى مصابا بجرح ألحقه بنفسه.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر إنها تتعاطف مع ضحايا الحادث في ليدز، مضيفة أنها تتلقى تحديثات بشأن الوضع.

وقال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شمال شرق إنجلترا، المحقق المسؤول جيمس دنكرلي: "على الرغم من أن تحقيقاتنا لا تزال في مرحلة مبكرة جدا، إلا أن الظروف المحيطة بهذا الحادث أدت إلى تولي شرطة مكافحة الإرهاب زمام المبادرة في هذا التحقيق".