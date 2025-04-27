الحوثيون: إصابة 8 أشخاص في قصف للطيران الأمريكي على صنعاء

أعلنت جماعة الحوثي، مساء يوم السبت، عن إصابة ثمانية أشخاص، جراء غارات جوية شنها الطيران الأمريكي على العاصمة صنعاء.

وقالت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين (غير معترف بها)، "إن ثمانية مواطنيين أصيبوا جراء قصف العدوان الأمريكي حيا سكنياً غرب حي الروضة في مديرية بني الحارث، كحصيلة غير نهائية".

وأشارت إلى أن الجرحى بينهم طفلان، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأدانت الوزارة "استمرار العدو الأمريكي في استهداف المناطق والأحياء السكنية في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي"، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الجرائم الأمريكية بحق المدنيين والأعيان والمنشآت المدنية في اليمن".

وبثت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة الحوثي، مشاهد تظهر حجم الدمار الذي لحق المباني في حي الروضة، ومشاهد أخرى لركام مبنى في حي 14 اكتوبر/تشرين الأول، ومحاولات البحث عن امرأة مفقودة تحت الأنقاض بعد إنقاذ زوجها وطفلها، من قبل فرق الإنقاذ.

وفي وقت سابق من يوم السبت، شن الطيران الأمريكي عدد من الضربات الجوية، مستهدفاً مبنى سكني في حي الروضة(شمالاً)، وآخر في حي 14 اكتوبر/تشرين الأول(جنوباً)، وفق تصريحات الحوثيين وشهود عيان.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد لحالة الذعر والصراخ لمواطنين بينهم نساء وأطفال كانوا بداخل حديقة وقاعة أفراح، بالقرب من موقع القصف في مديرية السبعين.