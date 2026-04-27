المصري يحقق فوزه الأول مع عماد النحاس على حساب سموحة

حقق المصري البورسعيدي أول فوز له تحت قيادة مديره الفني عماد النحاس بالتغلب على سموحة بهدف دون رد، اليوم الإثنين، في الجولة الرابعة من مجموعة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

أحرز منذر طمين هدف المباراة الوحيد بعد مرور دقيقتين من المباراة التي أقيمت على ستاد السويس.

وتولى النحاس المسؤولية خلفًا للمدرب التونسي نبيل الكوكي بسبب تراجع الأداء والنتائج والخروج من دور الثمانية لكأس الكونفدرالية.

وفي أول مباراتين للفريق البورسعيدي تحت قيادة النحاس، اكتفى الفريق بتعادلين مع بيراميدز وإنبي.

بهذه النتيجة يرفع المصري البورسعيدي رصيده إلى 37 نقطة، ويتمسك بآماله الضعيفة في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي، حيث تتبقى له مباراتين، الأخيرة أمام الأهلي، وتفصله ست نقاط عن سيراميكا كليوباترا رابع الترتيب.

أما سموحة تجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز السابع والأخير بمجموعة البطولة بعد أربع هزائم متتالية.