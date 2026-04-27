قال المتحدث باسم ‌وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر ⁠صحفي، اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول واقعة إطلاق النار قرب حفل ‌عشاء ⁠رابطة مراسلي البيت الأبيض إن الصين ⁠ترفض دوما أعمال العنف ⁠والأعمال الخارجة عن ⁠القانون وتندد بها.

وأخرج أفراد الخدمة السرية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قاعة فندق هيلتون واشنطن أثناء عشاء للصحفيين، يوم السبت، بعدما سمع دوي إطلاق نار في الفندق.

وأظهرت مقاطع فيديو أفراد الخدمة السرية يصطحبون ترامب إلى خارج القاعة، التي كانت تشهد حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.

ولم يتضح بعد الحادث الأمني الذي تسبب في إجلاء ترامب من القاعة.

كما تم إجلاء نائب الرئيس جي دي فانس، وأعضاء آخرين من إدارة ترامب.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بسماع دوي طلقات نارية في بهو الفندق الذي يستضيف الحفل.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مصادر مطلعة، أن مطلق النار اعتقل قبل أن يتمكن من دخول القاعة.