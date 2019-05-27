تشهد مناطق متفرقة من إسرائيل منذ بداية شهر مايو الجاري اشتعال عدد كبير من الحرائق، وانحصرت أسباب الحرائق التي ألحقت الضرر وكبدت إسرائيل خسائر كبيرة في مواقف متكررة؛ إما عن طريق البالونات الحارقة أو طائرات ورقية تحمل مواد حارقة، يطلقها الفلسطينيون تجاه المستوطنات، والتي صاحبت مسيرات العودة التي انطلقت منذ 30 مارس 2018، أو بسبب الارتفاع المتزايد في درجات الحرارة.

آخر هذه الحرائق الحريق الذي اشتعل اليوم الاثنين في غابة "بئيري" الواقعة بمحاذاة حدود قطاع غزة؛ وكشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية، أن الحريق جاء جراء إطلاق إحدى البالونات الحارقة من القطاع اتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وترصد "الشروق" في السطور التالية الحرائق التي شهدتها إسرائيل خلال شهر مايو الجاري..

- حريق 45 منزل:

في الفترة من 23 وحتى 25 مايو شهدت عدد من الدول ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وكبد ذلك إسرائيل خسائر كبيرة بعد اشتعال الحرائق بـ 45 منزلًا في مناطق " كفار دانييل وميفو موديعين وغيزمو"، وتسبب في ذعر المواطنين وتركهم منازلهم.

واشتعل أيضًا حريق ضخم في غابة "بن شيمن" بالقرب من مدينة موديعين، وتم إغلاق الطريق 443، وهو الطريق الرئيسي الذي يربط بين تل أبيب والقدس.

والسبب في اشتعال النيران بكثرة هو حرائق الغابات مطلع العام الجاري مما أدى إلى جفاف الأشجار وساعد في اشتعالها بفعل الحرارة المرتفعة.

- أراض زراعية شمالي الضفة الغربية:

في 23 مايو أيضًا، أقدم عدد من المستوطنين على إضرام النيران في أراضي زراعية، حسبما أقرت قوات الاحتلال، ونشر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، فيديوهات توثق العملية.

- حريق محمية كارميا:

أكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الحريق الذي اشتعل في محمية كارميا، بالمجلس الإقليمي شاطئ عسقلان كان بفعل بالونات حارقة أُطلقت من قطاع غزة.

- حريق حقول القمح:

في 26 مايو تسبب البالونات الحارقة في حقول القمح في "موشاف يخيني" في المجلس الإقليمي "سدوت هنيغف"، حسبما ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

- قاعدة عسكرية وسط إسرائيل:

اندلع في 17 مايو حريق هائل في قاعدة "تل هشومير" العسكرية الإسرائيلية وسط إسرائيل، واستهدف الحريق مستودع طبي تابع للقاعدة؛ بعد إطلاق بالونات حارقة تحمل مواد قابلة للاشتعال على القاعدة.

- حريق منطقة أشكول:

في الأول من مايو، وبعد تزايد التصعيد الإسرائيلي تجاه قطاع غزة، اندلع حريق كبير في منطقة أشكول جنوب إسرائيل، وأكدت صحف اسرائيلية أنه نتج عن بالون حارق أُطلق من قطاع غزة.

واستهدف البالون، حقل يقع بين حديقة أشكول الوطنية وكيبوتس أوريم، وانتشرت النيران في أنحاء المراعي ووصلت منطقة حرش.



- حرائق متفرقة:

ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الغابات كبد إسرائيل خسائر فادحة، واشتعلت النيران في عدد من المناطق، وطلبت الحكومة الإسرائيلية مساعدات دولية لإطفاء الحرائق.

ووقع حريق في منطقة أحراش هشيمة في محيط مدينة "إلعاد" القريبة من موديعين، والمنطقة المحيطة ببيت شيمش، وفي مدينة رهط بمنطقة النقب اندلعت النيران في أحد المنازل، ولم تتم السيطرة على ألسنة اللهب إلا بعد جهود كبيرة استغرقت ساعات.

وشب حريق آخر في نفس اليوم، في منطقة منطقة حرشية بالقرب من منازل مأهولة في حي عصمان شرقي المدينة، إضافة إلى اختراق مخزنين شمالي صحراء النقب.