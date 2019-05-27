رئيس المجلس العسكري السوداني يصل إلى جوبا

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ذكرت رئاسة جنوب السودان أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان وصل اليوم الاثنين، إلى جوبا حيث التقى بالرئيس سلفا كير ميارديت.

وهذه أول زيارة يقوم بها البرهان إلى جنوب السودان منذ توليه رئاسة المجلس العسكري في الشهر الماضي بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير،بحسب اذاعة تمازج.

تأتي زيارة البرهان إلى جوبا بعد جولة زار خلالها مصر والإمارات. كما قام نائبه حمدان محمد دقلو(حميدتي) بزيارة للسعودية التقى خلالها مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

يشار إلى أن المحادثات بين المجلس وقوى اعلان الحرية والتغيير لتسليم السلطة لحكومة مدنية توقفت بسبب خلافات تتعلق برئاسة وتشكيل المجلس السيادي.

ودعت قوى اعلان الحرية والتغيير إلى اضراب عام غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء للضغط على المجلس لتسليم السلطة إلى إدارة مدنية.

غير أن حزب الامة السوداني برئاسة الصادق المهدي اعرب عن معارضته للإضراب.