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الاقتصادي نوسيدا يفوز برئاسة ليتوانيا في جولة الإعادة

د ب أ
نشر فى : الإثنين 27 مايو 2019 - 5:17 ص | آخر تحديث : الإثنين 27 مايو 2019 - 5:17 ص

فاز الخبير الاقتصادي جيتاناس نوسيدا برئاسة ليتوانيا في جولة الإعادة التي جرت يوم الأحد بنسبة 70 بالمئة من الأصوات بعد فوز أكثر من 80 بالمئة من بطاقات الاقتراع، وفقا للجنة الانتخابات بالبلاد.

وتفوق نوسيدا على وزيرة المالية السابقة إنجريدا سيمونيت بفارق كبير جدا لدرجة أنه لا يمكن تداركه. فيما اعترفت سيمونيت بالهزيمة مساء الأحد.

وكانت جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في ليتوانيا قد انطلقت في وقت سابق من يوم الأحد، بعدما لم يتمكن أي من المرشحين من الفوز في الجولة الأولى التي جرت قبل أسبوعين، والتي يبلغ عدد من حق لهم التصويت بها ما يقرب من 5ر2 مليون شخص.


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