مالاوي تعلن فوز الرئيس الحالي بيتر موثاريكا بولاية جديدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز رئيس مالاوي الحالي بيتر موثاريكا بولاية جديدة لمدة خمسة أعوام بعد فوزه على القس السابق لازاروس شاكويرا من حزب مؤتمر مالاوي المعارض في انتخابات شهدت منافسة شديدة الأسبوع الماضي وشابتها مزاعم بحدوث تزوير.

وفاز موثاريكا بأغلبية بسيطة حيث حصل على 6ر38 بالمئة من أصوات الناخبين مقابل 4ر35 بالمئة لشاكويرا، حسبما قالت رئيسة المفوضية الانتخابية في مالاوي جين انساه اليوم الاثنين في قاعة كوميسا في بلانتاير العاصمة التجارية لمالاوي.

وقالت انساه وسط هتافات ورقص في القاعة المزدحمة "نعلن أن الانتخابات الرئاسية كانت حرة ونزيهة".

وأعلنت انساه النتائج بعد دقائق من رفع قاضي المحكمة العليا تشارلز مكانداواير حظرا حصل عليه حزب مؤتمر مالاوي لمنع المفوضية من إعلان نتيجة الانتخابات التي أجريت في 21 مايو الجاري.

وطالب الحزب المفوضية بالتحقيق في 147 شكوى ومزاعم بحدوث مخالفات خلال الانتخابات.

وقالت المحكمة إن من الممكن أن يستمر التحقيق في المخالفات بعد إعلان النتيجة.