مطرانية سمالوط تعلق احتفالاتها السنوية بذكرى مرور العائلة المقدسة بجبل الطير

علقت مطرانية سمالوط وطحا الأعمدة للأقباط الأرثوذوكس في شمال المنيا، احتفالاتها السنوية بذكرى مرور العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير في شرق النيل، والمعروف بـ"مولد السيدة العذراء"، لأجل غير مسمى.
كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعلن الأربعاء الماضي عن الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة التطوير الشاملة لمنطقة دير جبل الطير بسمالوط لاستقبال السائحين ورحلات الحج المسيحي، بعد أن تم إدراج الدير من قبل بابا الفاتيكان ضمن مسار الحج المسيحي على مستوى العالم، بمبلغ 2 مليون و500 ألف جنيه، كما سيتم البدء بالمرحلة الثانية بتكلفة 5 ملايين جنيه، مقدمة من وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.
وقد تابع الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، اجتماع لجنة مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب وديوان عام وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية، والمهندس عادل الجندي مسئول ملف مسار العائلة المقدسة بهيئة التنمية السياحية، والدكتور جمال مصطفى نائب رئيس المجلس الأعلى لشئون الآثار القبطية والإسلامية واليهودية، والدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، وممثلي الجهات المعنية، والـ8 محافظات الواقع في نطاقها مسار الرحلة المقدسة.