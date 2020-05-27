مطرانية سمالوط تعلق احتفالاتها السنوية بذكرى مرور العائلة المقدسة بجبل الطير

علقت مطرانية سمالوط وطحا الأعمدة للأقباط الأرثوذوكس في شمال المنيا، احتفالاتها السنوية بذكرى مرور العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير في شرق النيل، والمعروف بـ"مولد السيدة العذراء"، لأجل غير مسمى.

كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعلن الأربعاء الماضي عن الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة التطوير الشاملة لمنطقة دير جبل الطير بسمالوط لاستقبال السائحين ورحلات الحج المسيحي، بعد أن تم إدراج الدير من قبل بابا الفاتيكان ضمن مسار الحج المسيحي على مستوى العالم، بمبلغ 2 مليون و500 ألف جنيه، كما سيتم البدء بالمرحلة الثانية بتكلفة 5 ملايين جنيه، مقدمة من وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

وقد تابع الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، اجتماع لجنة مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب وديوان عام وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية، والمهندس عادل الجندي مسئول ملف مسار العائلة المقدسة بهيئة التنمية السياحية، والدكتور جمال مصطفى نائب رئيس المجلس الأعلى لشئون الآثار القبطية والإسلامية واليهودية، والدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، وممثلي الجهات المعنية، والـ8 محافظات الواقع في نطاقها مسار الرحلة المقدسة.